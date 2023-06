Postazione del118 di San Bartolomeo | FdI | “Problema in via di risoluzione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Andrea Cormano, Consigliere Comunale di Baselice e Responsabile del Coordinamento Fortore di Fratelli d’Italia Si stanno trovando le prime soluzioni politiche e dirigenziali alla questione della demedicalizzazione delle due postazioni del 118 nella Val Fortore. A coprire i turni senza medico nella118 di Sanin Galdo – si legge nella nota stampa del Coordinamento Fratelli d’Italia del Fortore – arriveranno i dirigenti medici che operano nelle unità operative del 118 nelle postazioni di Benevento. È questo – continua il medico Andrea Cormano, a nome del Coordinamento – un primo segnale di rassicurazione per i cittadini fortorini, per cui si ringrazia per l’impegno nel risolvere in tempi rapidi il, sia il direttore generale Volpe ...