ROMA - Mário Costa ,dell'Assemblea generale della Lpfp, la Lega calcio professionistico portoghese che organizza i campionati maggiori in, è stato oggetto di una perquisizione in casa ed è da ieri ..."Non una di più": Roberta Metsola,del Parlamento europeo, aprendo la sessione in emiciclo ha ricordato l'efferato omicidio ...e Francia. "Non possiamo diventare immuni all'orrore ...Il Fondo europeo per la sovranità digitale La proposta dellaUrsula von der Leyen è ... con Paesi come, Malta, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Lituania e Estonia. Da un' ...

Portogallo, il presidente di Lega indagato per traffico di esseri umani Corriere dello Sport

Mario Costa, presidente dell'Assemblea generale della Lpfp, la Lega calcio professionistico portoghese che organizza i campionati maggiori in Portogallo, è stato oggetto di una perquisizione in casa ...Con il Milan, Silvio Berlusconi ha vinto 29 trofei. Passa alla storia, dunque, come il quinto presidente più vincente nella storia del calcio mondiale; meglio di lui - nella storia ...