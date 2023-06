Pordenone | torna la “Scuola Amministratori” di FdI Ciriani | «Pronti per nuove sfide»

(Di martedì 13 giugno 2023) Oltre cento fra iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia si ritroveranno sabato e domenica a Piancavallo, in provincia di, per una due giorni di formazione. Il partito ripropone la “”, un corso intensivo in cui unire studio, dibattiti e convivialità. “Un’iniziativa fondamentale per crescere insieme e fare squadra”, afferma il coordinatore di FdIEmanuele Loperfido.: “In FdI preparazione politica e amministrativa. Fieri del nostro lavoro” “L’ottimo numero di adesioni è un segnale forte: tutti, la base del partito quanto i suoi vertici, si sentono coinvolti attivamente in un progetto importante, politico, territoriale e sociale”, prosegue Loperfido. “Siamo arrivati con grande soddisfazione alla terza edizione della nostradi ...

Pordenone, torna la "Scuola Amministratori" di FdI. Ciriani: «Pronti ... Secolo d'Italia

