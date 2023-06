Pooh | annunciate nuove date | Taormina | Agrigento | Napoli e Codroipo

(Di martedì 13 giugno 2023) MILANO – “Pensavate che non saremmo venuti nel nostro amato sud? Lo pensavate davvero? E invece inon possono non cantare al Sud!”. Con questo post, pubblicato sui loro canali social, iannuncianodel loro tour “Amicixsempre”, previste stavolta in settembre nelle arene. Eccole qui di seguito: 16 settembre– TEATRO ANTICO 17 settembre– TEATRO ANTICO 19 settembre– TEATRO VALLE DEI TEMPLI 21 settembre– ARENA FLEGREA “E non finisce qui – aggiungono – perché abbiamo messo una data anche al nord”. Si tratta di Villa Manin, a(UD), il 24 settembre. Apertura vendita dei biglietti giovedì 15 giugno alle ore 12:30. L'articolo L'Opinionista.

Dopo gli stadi e le tappe appena, itorneranno live da settembre per tre serate all' Arena di Verona e quattro concerti nei palasport nel mese di ottobre. I biglietti per le nuove ...Dopo gli stadi e le tappe appena, itorneranno live da settembre per tre serate all' Arena di Verona e quattro concerti nei palasport nel mese di ottobre. I biglietti per le nuove ...

Pooh, annunciate nuove date di "Amici x Sempre" a settembre Rockol.it

MILANO - "Pensavate che non saremmo venuti nel nostro amato sud Lo pensavate davvero E invece i Pooh non possono non cantare al Sud!". Con questo post, ...13 giu 2023 - Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli annunciano nuovi appuntamenti live ...