“Pooh – Amici x sempre” | scopri le date

(Di martedì 13 giugno 2023) I Pooh tornano, nel 2023, con degli splendidi ed inediti concerti in Italia. Vediamo, insieme, tutte le date del tour "Amici X Sempre". "Amici X Sempre": ecco il calendario con tutti i concerti Queste tutte le date: 6 LUGLIO – STADIO G. MEAZZA – MILANO SOLD OUT 15 LUGLIO – STADIO OLIMPICO – ROMA 16 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA NUOVA DATA 17 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA NUOVA DATA 19 SETTEMBRE – TEATRO VALLE DEI TEMPLI – AGRIGENTO NUOVA DATA 21 SETTEMBRE – ARENA FLEGREA – NAPOLI NUOVA DATA 24 SETTEMBRE – VILLA MANIN – CODROIPO (UD) NUOVA DATA 29 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT 30 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT 1 OTTOBRE

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli - orfani di Stefano D'Orazio - hanno annunciato oggi nuove dat e per settembre del tour dei, "x Sempre ". Mentre manca meno di un mese ai due show negli stadi previsti per il prossimo 6 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma , ...... ihanno personalmente invitato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ad unirsi a loro in queste due incredibili occasioni, come ospiti dei due live negli stadi di "x ...... ihanno personalmente invitato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ad unirsi a loro in queste due incredibili occasioni, come ospiti dei due live negli stadi di "X ...

