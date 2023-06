Polite Society - Operazione Matrimonio | la regista | Prendiamo | letteralmente | a calci il patriarcato!

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 giugno 2023): intervista a Priya Kansara e Nida Manzoor, attrice edi questo folle film che unisce azione e commedia, raccontando la storia di una ragazza che vuole fare la stuntwoman e non ci pensa proprio al. In sala dal 14 giugno. Ria Khan ha un sogno: vuole diventare una stuntwoman. Come il suo idolo, Eunice Huthart (vera stella nell'ambiente, stunt double di tante attrici, da Angelina Jolie a Uma Thurman e Milla Jovovich). La ragazza ricrea in giardino le coreografie dei suoi film d'azione preferiti, mentre la sorella maggiore, Lena (Ritu Arya), la riprende, e poi carica tutto sul suo canale YouTube. Il suo mondo crolla quando proprio Lena, che ha sempre desiderato essere una pittrice, lascia la scuola d'arte e si convince a sposare "un ...