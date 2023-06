Pnrr | ecco a che punto è la terza rata da 21 | 8 miliardi di euro

Pnrr, i tecnici Ue a Roma: ecco cosa rischia l’Italia Il Sole 24 ORE

Approvato il progetto esecutivo per la nuova piazza Azzurri: ora il bando, a settembre i lavori, a marzo 2024 sarà pronta ...Ok al progetto per rendere più vivibili via Messori, via Colombo e parco Berlinguer. Il progetto è finanziato dal Pnrr: entro il 30 luglio saranno affidati i lavori.