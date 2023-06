Pnrr | Decaro Anci | “I Comuni spendono meglio di Ministeri e Regioni”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Non è vero che inon sono in grado di spendere i fondi deldi loro spettanza. Da dati dell’Anac si evince che attualmente sono stati impegnati con gare già appaltate il 60% delle risorse che fin qui sono state assegnate ai. Non si può dire la stessa cosa dei, della Ferrovie dello Stato, delle. Per cui non ci rompete le scatole con la storia che inon riescono a spendere, altrimenti tiriamo fuori questi dati, come quelli degli altri enti”. Così il presidente nazionale dell’Associazioneitaliani () Antonio, sindaco di Bari, nel corso del seminario organizzato daCampania a Caserta, al complesso borbonico del Belvedere di San ...