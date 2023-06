Pizzeria dei Portici presenta la pizza del mese dedicata alla Sardegna

Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furialadri: furti e danni in ...01 Redazione Cronaca 0 38 ARNESANO - Furto questa notte ad Arnesano presso il ristorante'...È infatti grazie a Chiara che Toni Brandi il 25 maggio 2012, in unadi Trento, ha fatto a ... Ma, considerando le nostre forze e quellenemici della Vita, nulla avremmo potuto fare senza un ...Il furto è stato consumato nel corso della nottata ad Arnesano, ai danni dellae braceria ... Le indagini saranno poi di competenzamilitari della stazione di Monteroni di Lecce. ...

Pizzeria dei Portici presenta la pizza dedicata alla Sardegna L'Eco di Bergamo

Pizzata in compagnia per parlare dei rischi del gioco d’azzardo e promuovere buone ... una serata in cui sarà possibile gustare una pizza tutti insieme, approfondire il progetto Game L-Over e ...La Pizzeria Dei Portici di Monterosso torna a far parlare di sé con la specialità del mese dedicata alla Sardegna. Ottima per chi già pensa alle vacanze, è condita con polpo, pesto di pomodori secchi, ...