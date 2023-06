Pitti 104 | Lubiam si racconta tra arte e cinema

Leggi su panorama

(Di martedì 13 giugno 2023), eccellenza made in Italy nel menswear sartoriale d’alta gamma, torna aUomo con le sue linee - Luigi Bianchi (Cerimonia, Flirt, Sartoria), L.B.M 1911, Gabriele Pasini - anticipando le collezioni primavera/estate 2024. Una serie di proposte in grado di unire l’heritage e il savoir-faire alla ricerca per proposte sempre più performanti, capaci di rispondere a una clientela in costante crescita (+14% in Italia, +23% all’estero) e sempre più giovane. Proprio per questi ultimi nasce la speciale capsule L.B.M. 1991 Blackout, che sapientemente interpreta il minimalismo e la modernità del bianco e nero, attraverso capi dai volumi slim dove la lana è protagonista, in sapienti giochi di armature. I pantaloni sono morbidi, gli smoking da abbinare alle sneakers e l’aggiunta del denim diventa rottura definitiva con il passato. «Blackout è una linea di ...