Nel marzo 1987, nel giro di quarantott'ore mise sotto contratto, Raffaella Carrà e Ruud Gullit, sborsando al vecchio Frits Philips i soldi necessari a rifare la tribuna dello stadio. Nei ...In quel periodo molti artisti entrarono alla Fininvest, perfino, io venni chiamato cinque anni dopo il nostro colloquio, Berlusconi mi aveva capito e, nonostante il mio approccio un po' ...Andammo, Berlusconi non c'era: era impegnato cone Raffaella Carrà. Io firmai il contratto in bianco. Spiegai che era il mio modo per ringraziarli della loro fiducia. Ero un perfetto ...

Pippo Baudo: «Quella volta che Berlusconi mi “portò via” un palazzo perché avevo lasciato Mediaset» Corriere della Sera

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Pippo Baudo ricorda con affetto Silvio Berlusconi.