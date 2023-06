Piogge e temporali | allerta meteo in Campania per la giornata di oggi

(Di martedì 13 giugno 2023) A causa del previsto arrivo di precipitazioni improvvise e intense, la Protezione civile regionale ha diramato un avviso diinvalido per ladiindella Protezione Civile regionale di colore Giallo pervalida dalle 14 alle 21 di, martedì 13 giugno, su tutta la

... lepiù forti sono attese su Abruzzo, Molise e Puglia, ma non si escludono fortianche sul resto del Centro - Sud. Al Nord, di contro, sarà soleggiato e caldo. Solo da venerdì il ...La Protezione Civile regionale ha diffuso anche per oggi, martedì 13 giugno, dalle 14.00 alle 21.00, l'allerta meteo di colore Giallo per, su tutta la Campania.e maltempo: allerta ...Previstiintensi,persistenti, grandinate e colpi di vento. Nel dettaglio, il ciclone centrato sulla Repubblica Ceca provocherà tanta instabilità tra Liguria, Piemonte e Toscana. Nel ...

Cronaca meteo. Piogge, temporali e nubifragi non danno tregua. Ecco dove stanno colpendo oggi e l'evoluzione per le ... 3bmeteo

Ancora piogge e temporali. Forse le ultime precipitazioni, dato che nei prossimi giorni dovrebbe scoppiare l'estate (almeno in Lombardia). Nelle prossime ore a Milano è atteso un 'blitz' del maltempo, ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...