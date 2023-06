Pigneto | ‘Che bei cani!’ | ma era una scusa | aggressione e tentata rapina a due volontari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 giugno 2023) Si sono avvicinati con unae li hanno aggrediti all’entrata del parco di via Ettore Fieramosca, mentre passeggiavano con i loro cani. A raccontare la brutta avventura è uno dei protagonisti, ancora sconvolto. “Stavamo facendo la consueta passeggiata mattutina prima di andare al lavoro, che ci consente anche di controllare il parco, per verificare che durante la notte non siano stati danneggiamenti e non siano stati lasciati rifiuti o altro. Ad un tratto – spiega uno dei due– siamo stati avvicinati da due stranieri”. È successo questa mattina, alle 6:45, a Roma, al. LaalL’uomo descrive i due aggressori. “Erano due extracomunitari. Uno sembrava nordafricano, forse tunisino. L’altro invece, molto più scuro di carnagione, presumo venisse da ...