Pietro Tartaglione attacca Donnamaria dopo una storia Instagram | ecco il motivo

(Di martedì 13 giugno 2023), ex di Uomini e Donne e compagno di Rosa Perrotta, ha aspramenteto Edoardoil suo post di condoglianze (singolare) alla famiglia di Silvio Berlusconi.unasu Berlusconi Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando a influencer e personaggini che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, ex corteggiatore di Uomini e Donne , ha risposto pubblicamente alla stoccata dell'ex Gfvip (sentendosi forse preso in causa), ma ha subito rimosso le storie su Instagram. Ma ..., ex di Uomini e Donne e compagno di Rosa Perrotta , ha aspramente attaccato Edoardo Donnamaria dopo il suo post di condoglianze (singolare) alla famiglia di Silvio Berlusconi . ...L'ex corteggiatore ed ex scelta di Rosa Perrotta,, ha condiviso una Storia su Instagram contro Edoardo Donnamaria che ha poi replicato su Twitter.contro Edoardo Donnamaria: "Non sei nessuno, fossi la tua ...

Edoardo Donnamaria, il ricordo di Berlusconi diventa un caso. Pietro Tartaglione (ex U&D): «Chi ca**o sei Rag leggo.it

Ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro”. Queste parole hanno mandato su tutte le furie Pietro Tartaglione, compagno dell’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Secondo l’uomo ...Nelle scorse ore, a seguito della morte di Silvio Berlusconi, sono stati moltissimi i messaggi di condoglianze rivolti alla famiglia dell'ex premier. Molte le celebrità (più ...