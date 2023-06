Pier Silvio scrive una lettera ai dipendenti Mediaset | Siete nel mio cuore | sarete sempre nel suo

(Di martedì 13 giugno 2023) (LadiBerlusconi)Il ricordo e l'omaggio diBerlusconi non poteva che arrivare in diretta tv, durante il Tg5. Il giorno dopo la morte del padre, il secondo figlio diBerlusconi, e amministratore delegato di, ha voluto parlare di quell'uomo che...

Le prime parole diBerlusconi , dopo la morte di papà. L'ad di Mediaset ha scritto una lunga lettera, che è stata letta in apertura dell'edizione delle 13 del Tg5. 'Vi ringrazio per l'affetto ...Più grandi di lei sono Marina ,(nati dal primo matrimonio dell'ex premier) e Barbara , mentre Luigi è il più piccolo dei figli. Nonostante il cognome che di certo non la fa passare "...... invece su indicazione diprima e dipoi si disse che l'avrei dovuto fare in modo diverso. L'idea fu di cominciare con i dinosauri e arrivarono i bambini di cinque anni, in prima ...

Condividiamo le emozioni di un manager, di un amministratore e anche e soprattutto di un figlio: Sarete per sempre nel suo cuore.Il Cavaliere Silvio Berlusconi se n'è andato; scopriamo le donne che lo hanno amato che fine hanno fatto e cosa fanno oggi per vivere.