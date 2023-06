Pier Silvio Berlusconi | “Per mio padre Mediaset era un’amata creatura”

IL RICORDO DI- "Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l'amore e il grande orgoglio che ha sempre ...... che mai in tutti questi anni è entrata in una qualsiasi delle polemiche sulla vita dell'ex marito, mantenendo un filo robusto con lui attraverso Marina e. Berlusconi: tutte le news in ...Cosi' recita un passaggio della lettera che, a 24 ore dalla scomparsa diBerlusconi, lamministratore delegatoBerlusconi ha inviato a tutti i collaboratori. Lo dobbiamo fare per ...

MILANO – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, nel tardo pomeriggio dovrebbe partire in aereo per Milano, dove domani parteciperà ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi.La conduttrice Michelle Hunziker si sbottona dopo la dipartita di Silvio Berlusconi: il post sui social è inequivocabile.