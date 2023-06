(Di martedì 13 giugno 2023) Oltre 300mila spettatori hanno gremito gli spalti del circuito de la Sarthe durante il fine settimana per festeggiare il Centenario della 24 Ore di Lee quarta prova del Campionato Mondiale Endurance FIA. Una gara che ha visto i beniamini di casa, i Leoni di, tagliare il traguardo all’8* e 12* posto con le due Hypercar ibride-elettriche del Team TotalEnergies. “Sono molto orgogliosa di questo ritorno di successo a Le, – ha dichiarato l’ad diLinda Jackson – dopo aver occupato tutte le posizioni abbiamo sorpreso tutti guidando in testaclassifica per diverse ore durante la notte. Le nostre due vetture hanno tagliato il traguardo, compresa la #93 che si è classificata ottava. Ciò dimostra la nostra determinazione, il nostro know-how in termini di ...

Questo li ha costretti al quinto posto finale, altrimenti ildel 'cavallino rampante' ... Paul di Resta - Mikkel Jensen - Jean - Eric Vergne -9X8 (Hypercar) 9 . Dane Cameron - Michael ...Finisce agli archivi anche l'edizione numero ventisei della Lago Montefiascone, con undavvero soddisfacente per la Orvieto Corse. La formazione di Silvano Laschino porta a casa ...106 ...... la FIA ha definito il famigerato Balance of Performance (BoP), ovvero ildegli elementi ... La9X8, che invece sta soffrendo oltremodo a causa di diversi problemi, manterrà un BoP ...

Peugeot, bilancio positivo alla 24 Ore di Le Mans. Ora tocca alla 6 Ore di Monza Il Fatto Quotidiano

Cautela e realismo in casa del leone, ma non manca la fiducia per portare in alto una macchina affine alla pista di Le Mans ...La prima sessione del Test Day per la 24 ore di Le Mans 2023 vede la Ferrari #50 davanti alla Peugeot #94. A muro la Toyota #7: i risultati La prima sessione del Test Day per la 24 ore di Le Mans 2023 ...