Pesce siluro | è emergenza nel bacino padano Dalla Regione Lombardia 900mila euro per le battute di pesca

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 giugno 2023) Lavara un piano triennale rivolto agli Enti Parco Fluviali e alle Riserve Naturali per il contenimento del. A stabilirlo una delibera approvata su proposta dell’assessore all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi che, oltre a fissare i criteri per l’assegnazione dei contributi, stanzia 900 milaper il periodo 2023-2025. “Il– afferma l’assessore Beduschi – è una specie invasiva e predatrice che in pochi decenni ha colonizzato le acque lombarde, diffondendosi praticamente in tutto ile causando danni incalcolabili alla fauna ittica autoctona, che in alcune zone del Po è praticamente scomparsa. Dal 2019 lafinanzia ...