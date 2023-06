Perché non si può scalzare Giorgia Meloni | Vittorio Feltri fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) È stata la curiosità, oltre alla indiscussa stima nei confronti di chi lo ha vergato, a indurmi a prendere tra le mani questo libro, “I potenti al tempo di” di Luigi Bisignani e Paolo Madron, edito da Chiarelettere, dal momento che ovunque ne sento parlare tanto, in quanto esso svelerebbe lati inediti e ossessioni della nostra premiernonché retroscena e spaccati della sua vita quotidiana e della cerchia di fedelissimi che le gravita attorno. Ammetto che certe promesse di rivelazioni, quasi sempre deludenti, stuzzicano anche me, non soltanto in qualità di cronista, ma in veste di persona comune la quale, per indole naturale, desidera conoscere cosa accade davvero nelle cosiddette stanze dei bottoni o in quelle private dei cosiddetti potenti. Nel novero dei giornalisti non ostili aper di ...