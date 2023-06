Perché Giulio Pellizzari si è ritirato al Giro Next Gen? La causa

(Di martedì 13 giugno 2023) Ha preso il via l’11 giugno l’edizione 2023 del. I giovani corridori, che hanno il sogno di essere dei campioni anche nel mondo dei professionisti, si stanno cimentando lungo le strade nostrane, dovendo coprire 1.053,4 km e affrontare 12.050 metri di dislivello. Nella seconda tappa, andata in scena ieri, che portava da San Francesco al Campo a Cherasco, di 150 km, a scuotere il gruppo è stata la notizia del ritiro di uno di quelli che aveva credenziali per imporsi. Il riferimento è a, punto di riferimento della Green Project Bardiani CSF Faizané, costretto a mettere piede a terra anzitempo. Inizialmente non erano note le cause dell’abbandono, ma nelle ultime ore le ragioni sono state chiarite.è stato fermato dalla febbre, che da giorni lo sta ...

... rimasto " malgrado tutte le ambizioni " piccolo a livello globalesolamente italico. L'... Amintore Fanfani,Andreotti e Bettino Craxi. In sintesi per la Dc, e il pentapartito con cui ...... come me, come tutti quelli che fanno politica da quando hanno 16 o 25 anni,sa cosa mi ... Lo dice in una intervista al Corriere della Sera,Tremonti, più volte ministro dei Governi ...... 'Per me il partito finisce con lui' Travaglio cita una battuta ironica diAndreotti ('Disse che sul suo epitaffio voleva solo il nome, la data di nascita e la data di morte,'le parole ...