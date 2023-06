Per Berlusconi si ferma tutto anche troppo Il parlamento chiuso per sette giorni

'La sospensionetutta la settimana delle votazioni in Parlamentola morte diè davvero inaccettabile. I bisogni, le tragedie, i diritti delle persone del Paese possono attendere ...Arcore, 13 giugno 2023 Ecco le immagini degli arrivi di parenti e amici stretti a villa San Martino, ad Arcore,rendere omaggio a SilvioÈ il caso di Tomaso Montanari, rettore dell'Universitàstranieri di Siena, che ha deciso non tenere le bandiere a mezz'asta questa mattinala morte di Silvio. Una decisione, in ...

La politica si ferma per Berlusconi, stop senza precedenti: Camera e Senato in lutto per 7 giorni la Repubblica

Pier Silvio Berlusconi ha incito oggi una lettera a tutti i collaboratori di Mediaset, dopo la scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi. «Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno ...Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti sarà presente domani, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Fugatti sarà al D ...