Per 90 minuti sono stato Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023) , non è capitato a molti, a me è capitato. Era il ‘94 ed ho sostituitoin un dibattito elettorale contro Michelini e Spaventa che erano suoi competitor nel collegio Lazio 1 a Roma centro. Già questo la dice lunga sulla follia di, farsi sostituire da un giovane candidato di 33 anni, in un dibattito contro un giornalista famoso ed il Ministro del bilancio di Ciampi. Eppure mi arrivò una telefonata della sua segreteria che mi pregava di sostituire il Cavaliere, che era impossibilitato a partecipare al dibattito presso il Liceo Visconti. Oggi mentre camminavo per il centro di Roma con le bandiere a mezz’asta, questo ricordo improvvisamente si è fatto strada nella mia memoria. Erano anni che non ci pensavo eppure improvvisamente è riemerso: interessante, surreale, strano e sgradevole. Perché già allora era sgradevole essere ...