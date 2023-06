Pep Guardiola in serie A | svelata la data dell’addio al Manchester City

(Di martedì 13 giugno 2023) Manca l’ultimo tassello a Pepper sbarcare inA, già tutto deciso, incredibile! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In una dimensione sportiva dove le strategie e le dinamiche cambiano con la velocità di un pallone in movimento, un grande architetto del calcio moderno come Pepsta forse meditando il suo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

ha finalmente raggiunto il grande obiettivo vincendo il triplete e soprattutto, portando la Champions League a Manchester. Ma la sua squadra stellare, la prossima stagione, potrebbe ...'Il processo potrebbe durare anche 4 anni. Nel frattempo tutti i rivali potranno opporre un asterisco alle vittorie del City' Manchester City's Spanish managercelebrates with the winners' medal after winning the UEFA Champions League final football match between Inter Milan and Manchester City at the Ataturk Olympic Stadium in Istanbul, on ...era in ginocchio a pregare ". 1 /31 Previous 13 giugno 2023 Gallery correlate I festeggiamenti dei tifosi interisti in piazza Duomo Inter - Milan: semifinale ritorno champions Angel Di ...

Guardiola e il post di Julia Roberts: Pep realizza il suo sogno più grande Corriere della Sera

Champagne e pioggia a dirotto su Manchester durante la parata dei giocatori del City, che hanno celebrato la conquista del "Treble" – Premier League, FA Cup e ...Tra Guardiola e De Zerbi c’è sempre stata grande stima: l’amicizia tra i due è cominciata dodici anni fa a Monaco: “Mi ha accolto ...