PENNY agli I-Days Milano Coca-Cola 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) - Lo store nel cuore della musica Cernusco sul Naviglio, 13 giugnoItalia avrà un temporary store nel cuore di uno degli eventi musicali più importanti d'Europa, gli I-. Un negozio nel cuore della musica dove, chi partecipa ai concerti potrà quindi acquistare i prodotti di qualitàalla stessa convenienza di tutti i 440 negozi del brand in tutta Italia. Tornano quindi per una nuova esplosiva edizione gli I-, il Festival nato nel 1999 e noto come IndependentFestival; ha ospitato alcuni degli artisti internazionali più famosi al mondo e quest'anno la location designata ...