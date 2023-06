Pellezzano | tutto pronto per la 7ª edizione del Torneo Comunale

Leggi su zon

(Di martedì 13 giugno 2023)per la 7ªdel“Città di, che si terrà dal 3 al 14 luglio prossimi vedendo impegnate le 5 frazioni del territorio:Capoluogo, Capezzano Sup, Capezzano Inf., Cologna, Coperchia e Capriglia che si sfideranno tra loro in gare di calcio a 11. Una manifestazione sportiva fortemente voluta e desiderata da parte di tutti gli amanti del calcio, che andranno a formare le squadre partecipanti al. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Francesco Morra e dal suo vice, Michele Murino (con delega allo Sport) i quali hanno sottolineato che “eventi sportivi come questi, oltre a fornire un’opportunità di svago e divertimento, creano anche momenti di forte ...