Paul McCartney | in arrivo nuova canzone dei Beatles grazie all' intelligenza artificiale

LONDRA - Preparatevi, sta arrivando una nuova canzone dei Beatles e i fan devono ringraziare l'intelligenza artificiale. La rivelazione arriva nientemeno che da Sir. Grazie alla IA, "siamo riusciti a estrarre la voce di John Lennon da un vecchio demo. Abbiamo appena terminato di registrare e rifinire la canzone, la pubblicheremo quest'anno". ...A volte una bugia ti cambia la vita portandola verso direzioni inaspettate. È andata così a Jill Furmanovsky , la grande fotografa inglese che in questi giorni celebra i suoi cinquant'anni di attività ...Con la geniale curiosità e il fiuto per gli affari che ha sempre manifestato,ha annunciato che l'intelligenza artificiale gli ha permesso di finire finalmente "l'ultima canzone dei Beatles". Uscirà entro l'anno.non ha detto il titolo ma tutto lascia ...

Paul McCartney: «Nuovo inedito dei Beatles grazie all’intelligenza artificiale» Il Sole 24 ORE

