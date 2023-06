(Di martedì 13 giugno 2023) Brescia, 13 giu. - (Adnkronos) - L'edizionedella 1000è finalmente. Alle 12:30 la prima delle auto in gara, una O.M. 665 SUPERBA del 1927, ha aperto la via per il Castello di Brescia, dove si è svolto il primo blocco di Prove Cronometrate. Dopo il Controllo Timbro in Piazza Vittoria, il convoglio ha poi lasciato Brescia per dirigersi verso l'Aerobase Militare di Ghedi, primo dei cinque luoghi simbolici in cui la corsa passerà in occasione del Centenario dell'Aeronautica Militare. Nel corso della prima giornata di gara gli equipaggi percorreranno circa 360 chilometri, a fronte degli oltre 2000 totali di questa inedita edizione a cinque tappe, e sono attesi all'arrivo di Cervia-Milano Marittima alle 21:30. Nei prossimi giorni, driver e copiloti dovranno misurarsi in 34 Controlli Timbro, 23 Controlli Orari, 144 Prove ...

Laè anche politica con la maggioranza (Lega in testa, con la senatrice Elena Murelli) che ... "Il mio obiettivo è innalzare la soglia da 258,23 euro ad almenoeuro per tutti i lavoratori ...... ci giochiamo unache per noi vale come una finale mondiale : abbiamo proposto il maxischermo alla Piccola per ladi questa sera pensando, come successo giàaltre volte per ...Le sueanime artistiche sono rimaste impresse nella memoria di tutti noi, perché è stata una ... La vita è unaa carte e a me piace avere il mazzo in mano. Io me la sono giocata. A volte ...

Partita la Mille Miglia 2023 Adnkronos

Brescia, 13 giu. – (Adnkronos) – L’edizione 2023 della 1000 Miglia è finalmente partita. Alle 12:30 la prima delle auto in gara, una O.M. 665 SUPERBA del 1927, ha aperto la via per il Castello di Bres ...Brescia, 13 giu. – (Adnkronos) – L’edizione 2023 della 1000 Miglia è finalmente partita. Alle 12:30 la prima delle auto in gara, una O.M. 665 SUPERBA del 1927, ha aperto la via per il Castello di Bres ...