PAROLE AL VENTO – UN PIANO PER L’ENERGIA

(Di martedì 13 giugno 2023) Laura Fedele in “Sola con un cane”: canzoni e dissertazioni tragicomiche sulla solitudine mercoledì 14 giugno a Settimo Milanese. Si concluderà mercoledì 14 giugno con lo spettacolo “Sola con un cane”, protagonista la pianista e cantante Laura Fedele, la settima edizione della rassegna musicale “”, ciclo di incontri a cavallo tra i radio-show e le lezioni-concerto in programma a Settimo Milanese (Mi), a Palazzo Granaio, presso la Scuola civica di musica Bill Evans (inizio live ore 21; ingresso libero con prenotazione consigliata inviando una mail a info@ahumlive.com). Quest’anno la manifestazione, organizzata senza distinzioni di generi da AHUM, con la direzione artistica di Antonio Ribatti, il contributo dell’amministrazione comunale di Settimo Milanese, il supporto dello studio dentistico My Smile e la media partnership del quotidiano Il Giorno e Cheyenne Production, ha visto la ...