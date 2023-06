(Di martedì 13 giugno 2023) Il giornalista Pierluigi, a Radio 24, ha parlato così della finale di Champions League giocata dall’contro il Manchester City (vedi QUI). OTTIMISMO ? Pierluigi, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato così della finale di Champions League giocata dall’di Simone Inzaghi: «Vincere o perdere una finale fa tutta la differenza del mondo ma ci sono motivi di ottimismo. Il calcio italiano ha fatto passi avanti. Manchester City-mi aspettavo quella partita e per come si stava mettendo sembrava essere un 50 e 50.che l’potesse vincere pure essendo sfavorita».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Mignani CAGLIARI (4 - 5 - 1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Di, Deiola, Makoumbou,...aritmetica FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Manchester City -, ...La squadra di Ranieri, i n un San Nicola da record (58.000 presenze, più di Bari -del 1990), ...che arriva a smanacciare con la punta delle dita la sfera dopo un colpo di testa di Di. Sono ...Al 48 ultimo corner disponibile, batte ancora l'exe trova ancora Cheddira che di testa la ... Al 88 sostituzioni per il Cagliari, dentro Obert per Nandez e dentro Diper Luvumbo. All' 89 ...

Pardo: «Inter, speravo nella vittoria: segnali comunque positivi» Inter-News.it

Pierluigi Pardo ha detto la sua riguardo la prova dell’Inter nella finale di Champions League persa col Manchester City Sulle frequenze di Radio 24, Pierluigi Pardo torna sulla sconfitta dell‘Inter ne ...Lautaro Martinez in lacrime per la sconfitta dell’Inter nella finalissima di Champions League: grande delusione per l’argentino L’Inter si ferma proprio sul più bello e, in finale di Champions League, ...