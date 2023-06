“Papà sta morendo | non c’è più niente da fare” | la corsa dei figli di Silvio Berlusconi nel traffico di Milano per arrivare in tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) “sta”, “non c’è piùda”. Sono queste le frasi allarmate che i familiari si sussurrano l’un l’altro al telefono mentre corrono al suo capezzale. Sono le 9 del mattino di lunedì 12 giugno e le condizioni di salute di, ricoverato al San Raffaele da venerdì 9 nel reparto si sono improvvisamente aggravate. Un “evento acuto” – legato alla malattia con cui l’ex premier conviveva da circa due anni, la leucemia mielomonocitica cronica, e a una produzione del midollo osseo non più equilibrata – ha cambiato il quadro in maniera repentina. Come ricostruisce il Corriere della Sera, in quel momento al fianco del leader di Forza Italia c’erano solo Luigi, il minore dei suoi cinque, arrivato in ospedale all’alba appena i medici avevano ...