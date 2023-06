Papa Francesco | la mail del cardinale | “Si sta riprendendo | tornerà presto in Vaticano”

(Di martedì 13 giugno 2023) “Sua Santità stasi bene in salute e riindal Gemelli dopodomani giovedì oppure venerdì”. Lo scrive ilGiovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, in unaindirizzata a tutti i porporati. “Ho parlato col Santo Padre – si legge ancora nel testo – e l’ho assicurato della cordiale vicinanza di tutti i cardinali”. Bergoglio è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 7 giugno, quando è stato operato all’addome per il rischio di un’occlusione intestinale. L’intervento è durato tre ore e il decorso post operatorio si sta svolgendo regolarmente. La degenza del Pontefice in quello che san Giovanni Paolo II soprannominò il “3” prosegue serenamente. “Il Santo Padre – ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, ...

Alcuni di quegli aspetti " per esempio tutto il capitolo che va sotto il titolo delle cene eleganti " possono spiegare il tono del telegramma inviato daalla famiglia Berlusconi, a ...Un evento internazionale al quale ilnon vuole mancare per nessuna cosa al mondo e già in questi giorni dalla sua stanza del Gemelli si sta preparando a rivedere i discorsi che dovrà fare. ...Il ritorno in Vaticano Domenica prossima, se non ci saranno intoppi, con ogni probabilità ildovrebbe essere già in Vaticano. Per almeno altre due settimaneha promesso ai medici di ...

Continua come previsto il decorso post-operatorio di papa Francesco. “Il Santo Padre – come riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni – ha riposato bene durante la notte. I contr ..."Il recupero post operatorio di Papa Francesco continua con regolarità. Nel pomeriggio il Santo Padre ha proseguito con il lavoro e la lettura". Lo comunica il direttore della sala stampa vaticana, Ma ...