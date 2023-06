Papa Francesco | controlli ematochimici regolari

(Di martedì 13 giugno 2023) Città del Vaticano, 13 giu. - (Adnkronos) -, ricoverato al Gemelli da mercoledì scorso e sottoposto a un intervento chirurgico, "ha riposato bene durante la notte. Ia cui è stato sottoposto risultano, sta continuando la fisioterapia respiratoria”. Lo spiega il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. "La mattina è stata dedicata alle attività lavorative alternate alla lettura di testi. Prima di pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'Eucarestia", fa sapere Bruni.

