Paolo Crepet | «Spegnete quei telefoni e parlate coi vostri figli»

Leggi su dilei

(Di martedì 13 giugno 2023) Sono passati 20 anni dalla nascita dei social media, che fanno ormai parte delle nostre vite. Un fenomeno che ha ribaltato i paradigmi della comunicazione e ci ha cambiato fortmente. Ed è proprio per indagare sul cambiamento, e provare a comprenderne la portata, che è nato Schemi Futuri, il primo osservatorio per capire la relazione tra le persone e la tecnologia. Una ricerca prodotta da Unieuro, leader del mercato Consumer Electronics italiano, in collaborazione con Ipsos e con la direzione scientifica di. Una ricerca diventata anche un libro bianco che fornisce un’istantanea reale dei fenomeni in atto. Partiamo col fornire qualche dato di partenza: lo studio ha preso in esame un campione di 1.200 ragazzi tra i 14 e i 19 (quelli della cosiddetta Generazione Z o zeddler), studiando i loro comportamenti sia online che no. L’importante ...