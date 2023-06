Paola Paggi torna al Volley Bergamo | collaborerà con lo staff come mental coach

(Di martedì 13 giugno 2023). Campionessa del Mondo, d’Italia e non solo. Capitano, indimenticabile, dellache vinse tutto nei primi anni duemila, capace di dare alla squadra carattere, coraggio ed equilibrio. Una leggenda della pallavolo orobica, protagonista dal 2002 al 2007 e dal 2014 al 2018, fa ritorno in rossoblù dopo essersi costruita una nuova carriera:entra nellodel1991 nel ruolo di. La sua nuova vita, fuori dall’area di gioco, l’ha portata ad aiutare gli sportivi a raggiungere i propri obiettivi, a migliorare le proprie performance, a utilizzare la mente a proprio vantaggio e a diventare la migliore versione di sé stessi. E questa sarà la sua mission per il gruppo di atlete e tecnici che ...

Cresce lo Staff Tecnico: Paola Paggi sarà il Mental Coach – Lega ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

