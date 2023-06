Palinsesti Rai 2023 2024 | Ecco Tutti I Conduttori Esclusi!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 13 giugno 2023)Rai: dopo le tante novità,sembravano essere in sospeso, ma ora arrivano le prime conferme. Torneranno Antonella Clerici e Stefano De Martino… E’ tempo di cambiamenti alla Rai, come si è dedotto dopo gli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Circolano molte altre indiscrezioni sui principalidella rete e, per esempio, si iniziava a parlare di un possibile addio da parte di Antonella Clerici. Ora, con l’uscita di maggiori dettagli suiRai, è stata confermata la sua presenza anche per la prossima stagione televisiva, così come quella di Stefano De Martino.Rai: confermato il ritorno di ...