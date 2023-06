Ilvuole rivoluzionare la difesa per la prossima stagione e si guarda intorno. Dopo aver fatto ...già trovato secondo il Giornale di Sicilia - i rosanero avrebbero messo nel mirino un...Mentre il numero 56 sulla ruotanon esce da 71 giornate. Sulla ruota Roma il 12 conta 68 ... Da segnalare un8 Oro indovinato a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dal valore di 30 mila ...[] Egli, per, su indicazione del Mutolo, nel frattempo ammesso al regime di semilibertà, ... In questo periodo e prima dell'arresto del Gasparini, egli era andato acon quest'ultimo e, a ...

Palermo, un altro centrale di difesa nel mirino dei rosanero ItaSportPress

Un altro tassello delle indagini sulla strage mafiosa di Pizzolungo del 2 aprile 1985 è stato collocato nel puzzle investigativo ...Nel 40° anniversario dell'omicidio del Capitano Mario D'Aleo, dell'Appuntato Giuseppe Bommarito e del Carabiniere Pietro Morici, si sono tenute cerimonie ...