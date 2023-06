Pagelle TV della Settimana (5-11/06/2023). Ecco i Promossi e i Bocciati

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 13 giugno 2023) Luis Sal9 a Pippo Baudo. Il grande cerimonieretv, l’uomo che ha reinventato Sanremo, compie 87 anni e per l’occasione torna a farsi rivedere e sentire in tv. Ora meritatamente in pensione, negli ultimi 15 anni poteva essere sfruttato meglio. 8 a Mara Venier. In unadifficile per la sua vita privata, la conduttrice chiude l’edizione di Domenica In festeggiando i 30 anni dall’arrivo in quella che sarebbe diventata la sua casa mediatica di riferimento per milioni di italiani. Nessuna come lei è stata la signoradomenica. 7 a Ted Lasso. La serie di Apple Tv+ è sempre sembrata una bomba inesplosa: personaggi azzeccati, dialoghi brillanti ma vicende che in qualche modo non si accendevano mai e la terza e ultima stagione ne è in qualche modo una conferma. 6 ad Amadeus versione Marco ...