Padre e figlio muoiono in una cisterna di vino | hanno provato a salvarsi a vicenda

sono caduti in una cisterna contenente vino e sono entrambi morti, nel tentativo di salvarsi a vicenda, a causa delle esalazioni. Le vittime erano Giovanni e Filippo Colapinto,e ...Una vicenda incredibile La cosa peggiore, raccontava Corte era non riuscire far sapere alche ... Con l'intercessione di diverse persone, l'uomo venne rilasciato, in cambio però del...PRIMA A VADUZ, POI… - Lui, 30 anni, è ildel principe Gundakar e della principessa Marie del Liechtenstein, lei, che ha un anno di ... nel capo, ma non nel colore, daldella sposa, ...

Lutto nel mondo del volley: è morto all'età di 70 anni Vjaceslav Zaytsev, padre di Ivan e anche lui come il figlio grande giocatore di pallavolo. In Italia ha giocato soprattutto a Spoleto e Città di ...Una scelta dettata dall’enorme affetto che ha unito per tutta la vita padre e figlia e che, nonostante la giovane età, Ginevra ha onorato fino alla fine.