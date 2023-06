Osservatorio Confindustria | carenza di tecnici e operai specializzati

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 13 giugno 2023)Bergamo – Agenzie per il Lavoro: forte crescita delle richieste. Si conferma ladiDopo due trimestri in calo, le richieste di lavoratori in somministrazione giunte alle Agenzie per il Lavoro sono nuovamente cresciute, con un balzo in avanti del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 17% rispetto ai tre mesi precedenti, raggiungendo un valore massimo da quando è stato istituito l’. È quanto emerge dall’analisi dell’Bergamo – Agenzie per il Lavoro, attivo dal 2021, relativa ai primi tre mesi del 2023 che conferma, inoltre, i già noti problemi di reperimento di alcune figure professionali, in particolare ...