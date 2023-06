Osimhen in vacanza | gesto emblematico e ‘frecciata’ del nigeriano – FOTO

(Di martedì 13 giugno 2023) Victor, bomber del Napoli, è partito per le vacanze. Lapubblicata dalsta facendo il giro del web. E’ tempo di vacanze per i giocatori del Napoli, vacanze meritate. Gli azzurri hanno portato a termine una stagione strepitosa che lasciava tanto da dire già alla fine del girone di andata con la squadra di Luciano Spalletti a 12 punti di vantaggio sul 2° posto: risultato a dir poco strepitoso dato che nessuna capolista aveva mai avuto un divario maggiore sulla diretta inseguitrice dopo la prima parte di stagione nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95). Il Napoli si è laureato Campione d’Italia con cinque turni d’anticipo facendo esplodere tutta Napoli dopo il pareggio d’oro conquistato sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena. Che dire poi? Riassumiamo tutto con i numeri: 28 partite vinte, 4 ...

... Victorin partenza per godersi un po' di relax dopo una lunga stagione. Jet privato per il nigeriano che scherza su Twitter scrivendo: 'Collegamento rapido', quello che lo porterà in... Bielorussia - Kosovo (Qualificazioni Europei 19 giugno) Zielinski : Polonia - Germania (amichevole 16 giugno); Moldavia - Polonia (Qualificazioni Europei 20 giugno): Sierra Leone - Nigeria (...Intanto la squadra da oggi è in: ieri dovrebbe aver salutato anche il difensore coreano Kim,... Futuro da decifrare anche per tanti altri azzurri, da, che ha rimandato il discorso al ...

Victor Osimhen è partito per le vacanze, il giocatore ha lasciato l'Europa a bordo di un aereo. Victor Osimhen è stato protagonista di una stagione scintillante, ha segnato la bellezza di 31 reti tra ...Cominciano le vacanze per molti calciatori dopo la fine del campionato e in attesa del ritiro a Dimaro che comincia il 14 luglio ...