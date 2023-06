Orrore in Austria | chiude il figlio 12enne nella gabbia del cane e lo lascia pure senza cibo

Johann Baumschlager, portavoce della polizia della Bassa, ha spiegato che il ragazzino "era entrato in coma ed era in condizioni di pericolo di vita " quando è stato ritrovato. La donna ...... il Regno d'Italia dichiara guerra all', sancendo la propria entrata nella Grande Guerra ... 23 maggio 1992 è difficile ancora trovare le parole per descrivere l'che ha attraversato l'...Imprevisto in, dove sul treno della linea Bregenz - Vienna è risuonata la voce di Adolf Hitler . Tutto ha avuto inizio a cauda di un errore negli altoparlanti che ha costretto i passeggeri ad ascoltare ...

Orrore in Austria, chiude il figlio 12enne in gabbia del cane e lo ... Quotidianodiragusa

Ha rinchiuso il figlio 12enne nella gabbia del cane , lasciandolo senza cibo, per questo motivo una donna austriaca di 32 anni è accusata di ...Una donna austriaca di 32 anni è accusata di tentato omicidio, per aver rinchiuso il figlio 12enne nella gabbia del cane e senza cibo ...