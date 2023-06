Oroscopo della settimana dal 19 giugno al 25 giugno

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 13 giugno 2023) Tutto pronto per l’arrivo delle state 2023. Le stelle si preparano alla bella stagione che, astrologicamente, coincide con l’ingresso del Sole in Cancro. Accogliente, immaginifico e romantico, tutti gli altri segni saranno un po’ influenzati in questo periodo dalle caratteristiche del Cancro. Ma vediamo quali altre novità ci riserva la danza delle stelle nei prossimi giorni con l’. Il cielo dell’Come di consueto iniziamo dando un’occhiata a quello che succede in cielo nei prossimi giorni. Il movimento più importante è quello del Sole che abbandona il vivace segno dei Gemelli per entrare in quello più introverso e superaffettuoso del Cancro. Un passaggio che apre, finalmente, la stagione dell’estate. Una marcia in più per i segni d’acqua e per quasi tutti i segni di fuoco che iniziano la nuova stagione nel ...