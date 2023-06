Oroscopo Branko Luglio 2023 | Sagittario | Capricorno | Acquario e Pesci

Ariete Stai attraversando un momento della tua vita in cui la stabilità è molto importante. Devi fuggire dalle relazioni superficiali e cercare una persona di cui ti puoi fidare. ...Sagittario Ora sei in prima linea e non dovresti preoccuparti che alcune persone non ti capiscano, è il piccolo prezzo che devi pagare. Stai molto attento con l'orgoglio incompreso. ...Leone A volte tendi a comportarti come un bambino. La strada della maturazione non è né facile né breve, e parte dal riconoscimento dei propri limiti. Una persona che ...

Oroscopo di Branko e Paolo Fox di oggi 13 Giugno per tutti i segni Napolike.it

Sollievo e apprensione per i nati in Acquario. Dopo aver lavorato duramente per ottenere una serie di buoni risultati, ora siete liberi di distrarvi e di godervi un po’ di meritato riposo sugli allori ...Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Vorresti avere al tuo fianco solo persone vitali, piene di ottimismo. Se in amore si chiude una porta si aprirà un portone, questo vale anche per il lavoro. Toro dal 2 ...