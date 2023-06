Oriana Marzoli sofferente | “Esperienza mega difficile per me”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 giugno 2023) La modella originaria di Caracas,, è sbarcata in Honduras: difficoltà prima dello sbarco a L’Isola dei famosi in versione spagnola Perè tempo di sbarcare sull’Isola dei famosi in Honduras. In queste settimane sta infatti andando in onda il reality non solo nella versione italiana, ma anche in quella spagnola, Supervivientes. La modella originaria di Caracas, subito dopo l’avventura conclusa al GF Vip ha intrapreso la nuova avventura nel programma iberico, nel ruolo di opinionista. Nei giorni scorsi però la stessaha annunciato che sarebbe approdata in Honduras per una sorpresa ai naufraghi impegnati nel programma. E cosìha raggiunto la nazione e nelle scorse ore ha aggiornato i suoi follower con i vari spostamenti. Ma un momento di ...