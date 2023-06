Organico docenti 2023-24 | 670mila contigente di diritto | per il potenziamento 50 mila 9mila posti in più sul sostegno DECRETO

Questo progetto è un enorme lavoro di squadra reso possibile all'di potenziamento concesso ... Il lavoro di questi, non retribuito in alcun modo, e la passione dei ragazzi presenti a ...Cosa succede in caso di contrazione diConsiderato che iin questione, nell'a.s. 2022/23, non sono ancora assunti a tempo indeterminato e quindi non sono ancora titolari nella ......indicato nella tabella allegata al decreto non necessariamente corrisponde al numero dei... lo Snadir, tenendo conto dei dati dell'dello scorso anno, registra " così come nei posti ...

Organici docenti di religione 2023/2024: 1.483 posti in più. FGU/Snadir chiede lo scorrimento delle GM 2004 in attesa dei nuovi bandi di assunzione Orizzonte Scuola

Quindi il bacino dei docenti che potranno conseguire l’abilitazione sarà stimato per classe di concorso tenendo conto della previsione degli organici, dei docenti assunti con contratti a tempo ...Giornata ricca di incontri cruciali: oggi, 13 giugno, si è svolta anche la riunione tra l’Amministrazione e le Organizzazioni rappresentative del comparto scuola sull’informativa riguardante lo schema ...