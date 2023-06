Organici docenti di religione 2023 2024 | 1 483 posti in più FGU Snadir chiede lo scorrimento delle GM 2004 in attesa dei nuovi bandi di assunzione

(Di martedì 13 giugno 2023) Giornata ricca di incontri cruciali: oggi, 13 giugno, si è svolta anche la riunione tra l’Amministrazione e le Organizzazioni rappresentative del comparto scuola sull’informativa riguardante lo schema di decreto interministeriale sugliregionali per l’insegnamento dellacattolica per l’anno scolastico. L'articolo .

Sono diversi i punti: l'accesso diretto ai corsi abilitanti dei"ingabbiati" e dei partecipanti ai concorsi straordinari; il reintegro deilicenziati, come i dirigenti scolastici, che ......a sostenere che il calo demografico dovrebbe essere l'occasione per aumentare anche gli. L'... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #Sono diversi i punti: l'accesso diretto ai corsi abilitanti dei"ingabbiati" e dei partecipanti ai concorsi straordinari; il reintegro deilicenziati, come i dirigenti scolastici, che ...

Scuola e organici docenti Cgil tiene la guardia alta LA NAZIONE

Le classi pollaio dipendono dall’organico provinciale: 10 posti di docenti tagliati per il prossimo anno, che si aggiungono ai 4 del 22-23 e ai ben 43 del 21-22, per un totale di 57 docenti in 3 anni; ...I docenti interessati saranno chiamati, a breve, a presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2023/24. Come viene disposta e su quali posti. Il prossimo CCNI, relativo alle ...