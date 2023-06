Ora tocca a te! | Massimo Boldi | gaffe atroce con Giorgia Meloni | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023)incappa in una. Accade nel giorno in cui tutto il mondo si ferma di fronte alla morte di Silvio Berlusconi. Anche la politica, con il premierche ha pubblicato un video di condoglianze. A corredo poche parole: "A Dio, Silvio". E tra i tanti commenti ecco che è apparso quello del comico. L'attore milanese, dal suo profilo Twitter, ha scritto: "Oraa te". Nessun augurio di morte, ma un invito uscito male, anzi, malissimo.voleva limitarsi a incoraggiare la leader di Fratelli d'Italia, ma il tweet si è trasformato in uno scivolone. "Ma le augura la morte?" scrive un utente del web a cui ne seguono altri: "No, ma non gli è uscito bene". "Ma non è vero". E ancora, c'è chi si stupisce: "Ma è davvero lui?". "Ma cosa ...