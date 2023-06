Operaio investito e ucciso da un camion mentre lavora in autostrada

(Di martedì 13 giugno 2023) Stavando in un cantiere lungo l'A4, nella tratta tra Desenzano del Garda e Brescia, quando è stato travolto e. Tragica fine oggi 13 giugno per un, che è statoda un mezzo pesante di passaggio. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto oltre al 118...

Si tratta di unche era al lavoro nel cantiere ed è statoda un mezzo pesante di passaggio. Nonostante l'intervento di elisoccorso, automedica e ambulanza, oltre a Vigili del fuoco ...- Terribile in A4 questa mattina, 13 giugno intorno alle 11, nella zona di Lonato. A perdere la vita, undi 60 anni di che è statoda una macchina mentre era impegnato nei lavori sotto un cavalcavia nel tratto tra e . Per lui non c'è stato niente da fare, è deceduto sul colpo . Inutili ...Unè stato travolto e ucciso da un mezzo pesante sull'autostrada A4 in provincia di Brescia. Lo ... secondo le prime informazioni, è statoda un Tir . L'incidente è avvenuto intorno ...

Operaio travolto e ucciso da un tir mentre è a lavoro su un cantiere dell'autostrada A4 La Repubblica

(Adnkronos) – Un operaio è morto sul lavoro questa mattina lungo l’autostrada A4, nella tratta tra Desenzano del Garda e Brescia. L’uomo era al lavoro nel cantiere ed è stato investito da un mezzo pes ...BRESCIA - Terribile incidente in autostrada A4 questa mattina, 13 giugno intorno alle 11, nella zona di Lonato. A perdere la vita, un operaio di 60 anni di Piove di Sacco che è ...