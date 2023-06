Operaio di 23 anni muore cadendo da un traliccio

Non si ferma il bilancio degli infortuni mortali sul lavoro. Nelle ultime 24 ore sono 5 gli operai che hanno perso la vita tra Lombardia e Sicilia. Nel catanese undi 56, A. A., è morto in un incidente in un cantiere edile di Misterbianco. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da tre metri durante la realizzazione del solaio di un ...Un ragazzo di 23è morto cadendo da un traliccio. L'stava lavorando in un'azienda a Castegnato nel Bresciano, ed è precipitato da un'altezza di 40 metri. È morto sul colpo sotto gli occhi dei colleghi che ...Nelle ultime 24 ore sono 5 gli operai che hanno perso la vita tra Lombardia e Sicilia. Nel catanese undi 56, Angelo Aleo, è morto in un incidente in un cantiere edile di Misterbianco. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da tre metri durante la realizzazione del solaio di ...

