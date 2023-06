Omicidio suicidio a Roma. Uccide la convivente e si spara

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di un'abitazione in via Adolfo Consolini 51, a. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Subito sono partite le ricerche del, allontanatosi a bordo di autovettura. Purtroppo, poco dopo è stato trovato morto nella sua auto nel parcheggio superiore del centro commerciale I Granai. L'uomo si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Sul posto anche il medico legale. L'allarme in un messaggio sui social "Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male". Questo il messaggio sui social che, questa mattina, ha allertato ...

AGI - Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di un'abitazione in via Adolfo Consolini 51, a Roma . Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. Subito sono partite le ricerche ...Nasca ha poi rivelato che sei mesi fa aveva tentato ile che era in cura al Sert per una dipendenza da alcol: dopo avere commesso l', mentre attendeva la polizia chiamata al 112, ha ...Leggi Anche Terni, si è suicidato in carcere l'uomo fermato per l'della moglie Leggi Anche Castellarano (Reggio Emilia), marito e moglie trovati morti: èL'allarme dopo ...

Roma, annuncia la sua morte e quella della moglie sui social: s'indaga per omicidio suicidio Repubblica Roma

Simona Lidulli, classe 1959, è stata trovata riversa sul letto ormai senza vita, il compagno Valerio Savino (1961) si è sparato un colpo di pistola nel parcheggio del centro commerciale I Granai e ...CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Omicidio e suicidio a Roteglia: un uomo di 62 anni, Giampaolo Ravazzini, ha ucciso la moglie, Rosa Moscatiello, 60 anni e poi si è tolto la vita. La tragedia è… Leggi ...